MN - Bonfanti: "Gila è un giocatore che il Milan ha bloccato da tempo"

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Il Milan cerca disperatamente la qualificazione alla prossima Champions League, basterebbero sei punti nelle prossime tre partite, ma l’ambiente è di nuovo in subbuglio: c’è enorme insofferenza verso Gerry Cardinale e Giorgio Furlani, e domenica sera a San Siro è pronta una nuova contestazione del tifo organizzato. Ne abbiamo parlato con Francesco Bonfanti di Netweek. Un estratto delle sue dichiarazioni:

Qualche settimana fa avete dato questa notizia del Milan su Gila della Lazio. Riesci a dirci di più?

“Sicuramente il fatto che il Milan non sappia quale sarà il suo futuro sta bloccando inevitabilmente certe operazioni come quelle di Mario Gila. Da quello che so è un giocatore che il Milan ha bloccato da tempo e con cui, soprattutto Tare, aveva già trovato un accordo. Ci sono due questioni. Cosa proporre a Gila: un conto è un Milan in Champions e un conto un Milan senza Champions. In quel caso ci sarebbero offerte che magari lo stesso giocatore potrebbe preferire, anche se per quanto lo riguarda la destinazione Milan è sempre stata molto gradita. E poi c’è il discorso Lotito, perché nonostante Gila abbia un solo anno di contratto Lotito non è un cliente facile con cui andare a trattare, tenendo conto anche che la Lazio dovrà dare il 50% del ricavato al Real Madrid. Lotito non vuole svenderlo e cercherà di tirare la corda il più possibile. Io credo che il Milan confidi nel fatto di andare in Champions League. Qualora dovesse essere così alla fine credo che lo stesso Gila, a meno che non ci sia un intervento a gamba tesa con una proposta sensibilmente maggiore, possa scegliere il Milan”.