Cambia già il vice-Modric: Jashari bocciato. Le prove di Allegri a Milanello

vedi letture

L'esperienza di Ardon Jashari in qualità di vice Luka Modric, di fatto, è durata tre minuti. Domenica al Mapei Stadium di Reggio Emilia, tanto è bastato al centrocampista svizzero per perdere il pallone dopo un corpo a corpo con un avversario, aprendo il campo a Berardi che poi ha mandato in vantaggio i neroverdi. Una mazzata psicologica per Jashari e per tutto il Milan, che non sono stati in grado di rialzarsi e sono colati a picco. Una prestazione globale molto negativa che porterà Allegri a cambiare le carte in tavola domenica sera contro l'Atalanta.

Stagione sfortunata

Se scomponiamo la complicata equazione Jashari, va ammesso ed evidenziato che per lo svizzero non è stata la più fortunata delle stagioni. Iniziata con un sogno, quello di un trasferimento in un club prestigioso come il MIlan dopo una stagione da MVP del campionato belga, il centrocampista elvetico ha pagato prima lo scotto della preparazione saltuaria - a causa della trattativa prolungata - e poi, soprattutto, del brutto infortunio al perone che lo ha tenuto fuori fino al termine di novembre. Tutto questo ha causato un chiaro ritardo nel sempre complicato adattamento al campionato italiano. Rientrato nei ranghi, da una parte Allegri ha preferito affidarsi a chi intanto era divenuto una certezza, dall'altra Jashari non ha saputo approfittare delle occasioni che pure ha avuto.

Cambia il vice-Modric

In totale Jashari ha collezionato appena 733 minuti, per un totale di 15 presenze di cui solamente sette da titolare. Dopo l'infortunio di Luka Modric con la Juventus, si credeva che in queste ultime quattro giornate Jashari potesse finalmente sbocciare. E invece la prestazione disastrosa sul campo del Sassuolo ha confermato l'annata negativa: mai in ritmo partita, compassato e con pochi guizzi. In questo giorno di anti-vigilia della partita di San Siro contro l'Atalanta, Allegri ha provato Samuele Ricci come mediano, con Loftus-Cheek mezzala opposta a Rabiot. Una decisione che, se confermata nella rifinitura di domani, rappresenta una chiara bocciatura per Ardon Jashari. Non definitiva, l'età e l'investimento fatto in estate per il calciatore, oltre agli eventi avversi di quest'anno, logicamente fanno pensare che il Milan vorrà ancora puntare sul giocatore l'anno prossimo. In questa stagione, invece, il treno sembra essere definitivamente passato.