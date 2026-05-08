Pellegatti incredulo: "Sono ancora sotto totale shock, dopo la prestazione, più che dopo la sconfitta, offerta contro il Sassuolo"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso ul momento del Milan: "Sono stato ad Amsterdam per mettere la mia voce nel commento ai gol di Marco Van Basten. Uscirà una serie tv in sette puntate, dedicata alla sua vita, intitolata “BASTA”. Una occasione per andare a trovare Marco. Il solito incontro emozionante, che mi ha ricordato quegli anni meravigliosi, quando i tre olandesi si piazzavano ai primi tre posti del Pallone d’Oro, quando il Milan era semplicemente il Milan, la squadra che tra alti, tanti, e bassi, pochi, era un punto di riferimento del calcio europeo. Vivo di ricordi? Sono fortunato perché io, noi, abbiamo ricordi meravigliosi e ce li teniamo stretti. Con l’augurio che li possano avere anche i tifosi più giovani, quelli che amano e ameranno sempre la maglia rossonera. Grazie proprio a Fuoriclasse come il Cigno di Utrecht, un grande giocatore, una persona meravigliosa!

Sono ancora sotto totale choc, dopo la prestazione, più che dopo la sconfitta, offerta contro il Sassuolo. Non voglio parlarne ancora per non mettere un ferro incandescente su una ferita ancora troppo aperta. Mi rimane dentro solo il coro continuo, incessante, commovente dei ragazzi della Curva. Una trasfusione di grande amore, che ha disperatamente cercato di rianimare una squadra, purtroppo senza alcuna reazione.

Ci auguriamo che il Milan torni in Champions League, ma questo 2026, salvo qualche rara eccezione, è stato, e rimarrà nei cuori e nelle menti dei tifosi, un buco nero sul piano della bellezza, del gioco, dei risultati, delle emozioni. Che cosa stia succedendo non riesco minimamente a capirlo. Non so se sia un blackout sul piano fisico o mentale, ma certo siamo avvolti da un sentimento angosciante in vista delle ultime sfide".