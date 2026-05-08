Il Cittadino: "Il Milan risarcirà il Comune di San Donato per l’iter legato allo stadio. Pronto un bonifico da 74mila euro"

vedi letture

Il Cittadino titola così: "Il Milan risarcirà il Comune di San Donato per l’iter legato allo stadio". Il quotdiano spiega che il club di via Aldo Rossi, che aveva fatto partire un progetto per costruire il suo nuovo impianto di proprietà sull'area San Francesco di San Donato Milanese, è pronto ad effettuare un bonifico da 74mila euro per rimborsare il Comune a sud di Milano "per il complesso iter legato all’istruttoria del progetto stadio presentato dal club per l’area San Francesco che è poi andato in fumo a seguito della decisione dei rossoneri di puntare su San Siro. Si tratta di una sorta di 'ristoro' - per le consulenze e l’impegno che i tecnici del Comune hanno dedicato alla fase istruttoria -, che figurava sin dall’inizio della staffetta burocratica negli accordi tra la società SportLifeCity, partecipata al 90 per cento dal Milan, e l’amministrazione di Francesco Squeri" scrive Il Cittadino che aggiunge anche che ieri in Comune è arrivata una mail in cui il Milan si dice pronto a procedere con il pagamento.

Queste le parole dell'assessore all’urbanistica Massimiliano Mistretta: "Gli uffici comunali istruiscono continuamente pratiche e naturalmente può capitare che queste non si concretizzino. Ma finora non era mai stato previsto un rimborso. L’averlo inserito negli accordi dimostra l’attenzione, la responsabilità e la serietà con cui abbiamo portato avanti l’iter teso a valutare la sostenibilità e la concreta fattibilità del progetto. Il futuro dell'area San Francesco? Oggi, con la stessa serietà, guardiamo a quell’area orientando una pianificazione urbanistica che possa garantire uno sviluppo sostenibile, di qualità, a forte vocazione sportiva e di carattere sovracomunale".