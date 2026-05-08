Bartesaghi: "Alcune volte una comunicazione con un compagno più esperto è importante"

vedi letture

Nel pomeriggio di giovedì, il Milan su FanFest ha mandato in onda la diretta del quinto episodio di Off The Pitch, intervista doppia a una leggenda rossonera come Serginho e all'attuale terzino sinistro Davide Bartesaghi. I due calciatori hanno passeggiato per il Museo Mondo Milan della sede milanista di via Aldo Rossi, parlando delle rispettive carriere e della loro esperienza in base ai cimeli in cui si sono imbattuti. Di seguito un estratto delle parole di Davide Bartesaghi.

Le parole di Davide Bartesaghi su come ci si comporta nello spogliatoio con giocatori più esperti: "In spogliatoio c’è sempre grande aria ma devi sempre essere rispettoso verso la gente più grande di te. Alcune volte bisogna ascoltare e imparare, ma alcune volte cercare una comunicazione con un compagno più esperto è importante: gli fai capire che hai una personalità e che sei pronto ad ascoltare quello che ti dice".