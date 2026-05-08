Bayern Monaco, Kompany su Goretzka: "L'addio sarà un momento emozionante per lui, ma prima vuole vincere un altro trofeo"

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Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Wolfsburg, Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato così di Leon Goretzka, centrocampista che lascerà a zero il club tedesco a fine stagione e che è il primo obiettivo del Milan per rinforzare la mediana di Max Allegri: "Leon è sempre stato un giocatore importante al Bayern e ha sempre dimostrato cosa significhi essere un vero professionista e lottare. Non solo quando il suo nome era sulla bocca di tutti, ma anche quando nessuno credeva più in lui; lui ha sempre continuato a credere in se stesso.

È una bellissima storia per il nostro gruppo il fatto che sia riuscito a farsi strada e che possa essere ancora molto importante nel finale di stagione. Potrebbe diventare un momento emozionante per lui alla fine, ma credo che la sua priorità sia vincere un altro trofeo. Penso che il suo obiettivo sia questo" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com. Il Bayern Monaco ha giò vinto la Bundesliga e il prossimo 23 maggio sarà impegnato nella finale di Coppa di Germania contro lo Stoccarda.