Kostic, il futuro dell'attacco del Milan. Ma come sta andando la sua stagione? Dopo Lamine Yamal...
Lo scorso 31 marzo il Milan ha annunciato il suo primo colpo per la stagione 2026-2027, vale a dire Andrej Kostic, giovanissimo attaccante classe 2007 che arriverà a titolo definitivo dal Partizan Belgrado. Ecco il comunicato ufficiale del club di via Aldo Rossi: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026. L'attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti". Il montengrino si unirà inizialmente al Milan Futuro, ma sicuramente durante l'estate avrà la possibilità di farsi notare anche in prima squadra da Massimiliano Allegri.
I NUMERI DI KOSTIC - Ma come sta andando la sua stagione in attesa di sbarcare a Milanello? Questa è di fatto la sua prima annata tra i professonisti e i suoi numeri non sono per nulla male, tenendo anche conto del fatto che non sempre parte titolare: 12 gol (di cui 10 nel massimo campionato serbo e uno nelle qualificazioni per l'Europa League) e un assist in 39 partite tra tutte le competizioni. Kostic ha segnato la sua ultima rete lo scorso 18 aprile contro l'FK Zeleznicar Pancevo: schierato dal primo minuto come prima punta nel 4-2-3-1 del Partizan, il giovane talento montenegrino ha deciso la partita con un gol al 50' (2-1 il risultato finale).
DIETRO A YAMAL - Gazzetta.it riporta poi un dato statistico molto interessante che fa capire molto bene come sta andando la sua stagione: tra gli Under 21 dei top 50 campionati del mondo che hanno giocato almeno 720 minuti, Kostic è terzo per partecipazione al gol con 0,92. Davanti a lui in questa speciale classifica, ci sono solo Matviy Ponomarenko della Dinamo Kiev (1,07) e il fenomeno del Barcellona Lamine Yamal (1,01). Nella Top 10 è presente anche un altro talento che sarà uno dei protagonisti del mercato estivo, cioè Can Uzun dell’Eintracht Francoforte (sesto con 0,87), che nelle scorse settimane è stato accostato anche al Milan.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan