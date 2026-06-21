Amorim ci sta provando, ma convincere Maignan e Rabiot (e non solo) a restare al Milan non sarà per nulla facile

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Ruben Amorim ha già chiamato Maignan e Rabiot perchè vuole costruire il nuovo Milan anche su di loro. Riuscirà a convincerli a restare?

Ruben Amorim è da pochi giorni il nuovo allenatore del Milan ed ha già iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. In attesa di sbloccare il mercato non appena verrà nominato il nuovo direttore sportivo, il tecnico portoghese sta valutando con attenzione la rosa attuale: alcuni sono destinati ad andare via, mentre ci sono altri giocatori su cui il neo allenatore milanista vuole costruire la sua nuova squadra, in particolare Mike Maignan e Adrien Rabiot. Ci sono anche altri top da blindare, ma per l'ex Sporting e Manchester United sarebbe fondamentale avere ancora in rosa due leader come i francesi.

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Non sarà un'impresa semplice però convincerli a rimanere al Milan. Per quanto riguarda il portiere, è vero che la fascia da capitano e il rinnovo fino al 2031 firmato pochi mesi fa potrebbero far pensare ad una sua permanenza quasi scontata, ma Maignan non ha mai nascosto di voler giocare in un Diavolo competitivo. La grande confusione che regna nel club di via Aldo Rossi, che è ancora senza dirigenza, lo preoccupa non poco. A questo si aggiungono poi anche gli addii di Max Allegri e del suo staff, in particolare del preparatore dei portieri Claudio Filippi, con cui ha stretto un legame molto stetto, che sono stati un duro colpo per Magic Mike.

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Lo stesso discorso vale per Rabiot che in molti sono convinti che raggiungerà il tecnico livornese al Napoli dove avrebbe la possibilità di giocare anche la Champions League, competizione a cui invece non parteciperà il Milan. Amorim gli ha assicurato di contare molto su di lui e di volergli dare le chiavi del centrocampo rossonero. Per ora sia lui che Maignan sono però concentrati solo sul Mondiale con la Francia, una volta finito potranno pensare al loro futuro e diranno al tecnico portoghese se potrà contare anche su di loro nella prossima stagione.