Primo Piano Ipotesi George Gardi per il Milan. Da Osimhen a Icardi, passando per Sanè: le migliori operazioni del manager italiano

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Il Milan pensa di rimpolpare, almeno per il momento, la propria squadra dirigenziale con George Gardi. Queste le sue operazioni più importanti

Nella giornata di ieri vi abbiamo anticipato (CLICCA QUI) la possibilità che quest'estate il Milan possa affidarsi a George Gardi. Figura "difficile" da inquadrare visto che è più di un agente o intermediario: può essere definito come un consulente speciale esterno che collabora con un determinato club per facilitarne operazioni di calciomercato che possono apparire particolarmente complesse. E perché il Milan dovrebbe affidarsi ad una figura del genere? Perché, visto il momentaneo vuoto di potere nella dirigenza sportiva rossonera, le figure interne di Bobby Gardiner e Jovan Kirovski potrebbero acquisire "potere" in una sorta di soluzione-ponte per iniziare a lavorare di concerto con Amorim sulla costruzione della squadra. Qui si inserirebbe la figura del consulente fiorentino, che negli ultimi anni è stato l'artefice della costruzione del super Galatasaray attuale. Vediamo insieme le operazioni più importanti gestite proprio dal super agente nel recente passato.

GEORGE GARDI, LE MIGLIORI OPERAZIONI

- Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray

- Mauro Icardi dal PSG al Galatasaray

- Lucas Torreira dall'Arsenal al Galatasaray

- Dries Mertens al Galatasaray dopo gli anni al Napoli

- Alvaro Morata dal Milan al Galatasaray

- Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray

- Hakym Ziyech dal Chelsea al Galatasaray

- Leroy Sanè dal Bayern Monaco al Galatasaray

- Mario Gomez dalla Fiorentina al Besiktas

- Marek Hamsik dal Goteborg al Trabzonspor

- Gervinho dal Parma al Trabzonspor

- Samuel Eto'o dalla Sampdoria all'Antalyaspor

- Bruno Peres dalla Roma al Trabzonspor

- Jeremy Menez dal Bordeaux all'Antalyaspor

- Samir Nasri dal Manchester City all'Antalyaspor

Dai nomi citati, su tutti quelli di Osimhen, Mertens, Sanè, Morata e Icardi, è pacifico dire che Gardi abbia un certo tipo di influenza e reputazione sia sui top club che sui calciatori. Aprendo il suo profilo Instagram compare subito la sua foto abbracciato a Victor Osimhen con la didascalia: "Missione compiuta, bentornato Victor". Un'operazione difficile e complessa in cui ha dovuto gestire tutte le richieste di De Laurentiis sulle garanzie bancarie che il Galatasary doveva garantire al Napoli. La buona riuscita dell'affare testimonia come Gardi sia capace di muoversi anche su terreni tutt'altro che agevoli. Può essere la soluzione giusta per il Milan? Di sicuro porterebbe esperienza, contatti e reputazione. Tutte cose che, ad oggi, ai rossoneri mancano.