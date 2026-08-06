Mercato Milan: da Soulé e Osorio in avanti a Gonçalo Inacio in difesa, si deciderà dopo Chelsea e United e dopo le cessioni. La situazione

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Il mercato del Milan non è assolutamente chiuso, ma al momento è fermo perchè servono delle cessioni e Amorim deve finire di valutare l'attuale rosa

Dopo aver chiuso a giugno du grandi colpi di mercato come Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan ha rallentato la sua campagna acquisti e nelle ultime settimane ha preso solo il giovane difensore Sankhoun Diawara. Nella rosa milanista ci sono ancora delle lacune da colmare, ma servirà un po' di pazienza per due motivi: prima di tutto, in accordo con Ruben Amorim, Gerry Cardinale ha deciso di temporeggiare per dare la possibilità al tecnico rossonero di valutare la rosa a disposizione, e poi prima di fare nuovi acquisti sono necessarie delle cessioni.

MERCATO MILAN: SOULE' E OSORIO NOMI PER LA TREQUARTI

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che dopo le amichevoli contro Chelsea e Manchester United si capirà qualcosa in più sia su fronte delle uscite che delle necessità di Amorim. Alcune certezze ci sono già, come per esempio il fatto che l'ex allenatore dello Sporting Lisbona abbia chiesto un rinforzo sulla trequarti dove serve un giocatore di qualità mancino. Nella lista del Milan c'è anche Matias Soulé, ma la Roma chiede 35 milioni di euro e dunque senza la partenza di qualcuno di importante (Rafael Leao) è un investimento impossibile. Nelle scorse ore, c'è stato poi un sondaggio anche per il giovane Dario Osorio, trequartista mancino classe 2004 del Midtjylland che ha una valutazione più bassa rispetto a Soulé, intorno ai 15-20 milioni di euro.

MERCATO MILAN: AMORIM SOGNA INACIO, MA SERVE LA PARTENZA DI TOMORI

In difesa i rossoneri hanno già chiuso due innesti, cioè Gila e Diawara, ma in caso di partenza di Fikayo Tomori il club di via Aldo Rossi potrebbe provare ad accontentare Amorim che ha un debole per Gonçalo Inacio, suo ex giocatore allo Sporting. Operazione tutt’altro che facile perché i portoghesi chiedono molto, ma con l'addio dell'inglese le chance aumenterebbero notevolmente. E' ancora presto però per pensare ad affondi e accelerazioni, prima servono delle cessioni e il tecnico del Milan deve finire di valutare l'attuale rosa.