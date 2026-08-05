Amorim alla prova Derby. Riflettori puntati su Leao, Ramos e Nkunku

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Ruben Amorim si misura oggi con il suo primo Derby: i riflettori sono puntati soprattutto su Rafa Leao, Gonçalo Ramos e Christopher Nkunku

Tra poche ore, alle 13 italiane, Ruben Amorim avrà la possibiltà di misurarsi per la prima volta in un Derby contro l'Inter. La Madonnina quasi 14.000 chilometri e siamo ancora lontani dalle gare ufficiali, ma intanto è un primo approccio contro i nerazzurri. Il tecnico portoghese potrà farlo con un bel po' di risorse in più rispetto all'amichevole contro il Celtic: tutti i rientrati dal Mondiale li vedremo in campo nel corso della gara, o dal primo minuto o nei vari avvicendamenti.

MILAN: LA PRIMA DI RAMOS, IL RITORNO DI LEAO

L'ultima volta che Rafael Leao e Gonçalo Ramos hanno calcato insieme il campo, è stato in occasione del sedicesimo del Mondiale: in pieno recupero, Leao ha pennellato un pallone per la testa di Ramos che ha segnato il gol della vittoria. Portogallo agli ottavi e la Croazia di Luka Modric eliminata. Oggi tutti e tre i protagonisti saranno in campo. I portoghesi vanno verso la titolarità: Amorim ha deciso subito di puntare sul pezzo grosso del mercato, il nuovo numero 9 e gli schiera alle spalle il numero 10. E se i riflettori saranno tanti su Ramos per la prima gara con il Milan, non saranno pochi di certo quelli che si soffermeranno su Leao: potrebbe essere il primo passo di una nuova rinascita con la maglia rossonera o una delle ultime apparizioni? Questo solo il tempo lo dirà ma non è escluso che oggi una prestazione di livello, tecnicamente e di atteggiamento, possa incidere sul futuro di Rafa.

OCCHIO NKUNKU: GIOCA NELLA SUA POSIZIONE

C'è un altro giocatore su cui c'è curiosità e si tratta di Christopher Nkunku. Il francese non ha ancora avuto modo di misurarsi con lo schieramento tattico di Ruben Amorim dal momento che ha dovuto saltare l'amichevole contro il Celtic per un affaticamento. Oggi però ci sarà e partirà con ogni probabilità dall'inizio, accanto a Leao e dietro a Ramos. Per la prima volta da quando è arrivato al Milan, Nkunku giocherà nel ruolo che lo ha consacrato al Lipsia: trequartista dietro la punta. Vedremo se, con la preparazione completa sulle gambe, una posizione a lui più congeniale e un anno di ambientamento sulle spalle, il francese potrà inserire le marce alte quest'anno. Da valutare anche Chukwueze che va verso la conferma, così come Estupinan che si gioca invece la permanenza.