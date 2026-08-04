Primo Piano Modric a Sky Sport: "Il mio sogno è vincere con il Milan, mai avuto dubbi sul rinnovo. Leao? Gli vogliamo bene, ma è abbastanza maturo da capire cosa fare"

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Un estratto delle parole di Luka Modric, che poco fa ha parlato a Sky Sport direttamente dal ritiro Australiano del Milan

Luka Modric sarà ancora un perno del centrocampo del Milan. Sì, perchè il campione croato è voluto restare in rossonero, casa sua ancora per un'altra stagione e sarà curioso l'impatto che avrà con il nuovo gioco di mister Ruben Amorim. Ai microfoni di Sky Sport - Calciomercato questo un estratto delle sue parole di Modric direttamente dal ritiro dei rossoneri a Perth, location in cui domani avverrà alle 13.00 italiane il derby amichevole contro l'Inter.

La volontà di Modric

"Il mio sogno è sempre stato quello di vincere con il Milan, sono venuto qui per questo non per divertirmi. Il mio obiettivo è portare al Milan un trofeo, che sia lo scudetto o un altro obiettivo, sono qui per questo ed è sempre stato il mio sogno. Non ho mai avuto dubbi sul rinnovo, avrei potuto farlo anche a dicembre ma ho preferito aspettare e vedere le risposte del mio corpo, capire se avessi ancora quella cattiveria dentor di me e quella passione per il calcio".

Un amore così grande

"Quando ho sentito tutto l'amore dei tifosi e il desiderio che il Milan aveva di tenermi, non ho avuto nessun dubbio anche se come ho detto già ero sicuro in partenza di restare ancora qui".

Il mercato

"Sono rimasti molti giocatori della passata stagione e questo è positivo, poi sono arrivati nuovi rinforzi e credo porteranno tanta qualità alla nostra squadra, tutti saranno importanti per il bene del club".

Il rapporto con Amorim

"Ho parlato col mister diverse volte durante l'estate, ho buone sensazioni, le ho sempre avute e credo potremo lavorare bene insieme".

Su Leao

"Rafa è abbastanza maturo da capire cosa è meglio per lui. Gli vogliamo bene e sappiamo quanto può essere importante per noi, quando è in forma è uno dei migliori al mondo. Forse l'anno scorso non è stato fortunato anche per via degli infortuni, ma spero possa stare qui e aiutarci a fare una grande stagione..".

I NUMERI DI MODRIC IN ROSSONERO

Un simbolo della squadra di Allegri nella passata stagione. Modric è stato trascinatore ed esempio per tutti, e i numeri danno ragione alla sua classe. 37 presenze ufficiali a 40 anni condite da 2 gol e 3 assist. Maestro.