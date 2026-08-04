L'addio di Leao si allontana: Rafa può rimanere, Amorim lo vuole vedere con l'Inter

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Rafael Leao potrebbe clamorosamente restare al Milan: non si sblocca nulla sul mercato e Amorim lo vuole vedere nel test contro l'Inter

Se torniamo indietro nel tempo a due mesi fa, ci ritroveremmo nel bel mezzo della settimana in cui sono uscite tre dichiarazioni di Rafael Leao a distanza di pochi giorni in cui il talento portoghese affermava di voler lasciare il Milan quest'estate. Con un Ruben Amorim, un Mondiale e poche proposte gradite di mezzo, le cose potrebbero clamorosamente cambiare: non è da escludere che Rafael Leao decide di rimanere in rossonero, alla fine.

LEAO, PREMIER O MILAN

Quando Rafael Leao ha fatto quelle dichiarazioni - che secondo la Gazzetta dello Sport oggi non rifarebbe o pronuncerebbe in maniera differente - il giocatore sperava di aver molto più mercato soprattutto in Premier League o nel campionato spagnolo. La realtà dei fatti è che si sono fatti avanti dall'Arabia e soprattutto dalla Turchia. La prima opzione è stata subito scartata, per la seconda c'era maggiore apertura ma sempre senza molta convinzione. Da Istanbul si sono anche mossi concretamente i primi club: Galatasaray e Fenerbahce, pronti a mettere sul piatto uno stipendio sostanzioso. Niente da fare, al momento Leao vede solo la Premier o una impronosticabile permanenza milanista.

AMORIM: LEAO TITOLARE NEL DERBY?

Da circa una settimana Rafael Leao si è unito alla squadra a Perth e si sta allenando con serenità e trasporto. Anche per questo il nuovo tecnico Ruben Amorim vorrebbe vederlo in campo. Va detto che l'allenatore lusitano non è partito prevenuto con nessuno e ha chiesto al club di poter vedere da vicino tutti gli elementi della rosa prima di decidere qualsivoglia sorte. Per Leao vale lo stesso discorso. In questi giorni Amorim lo ha visto sul pezzo ed è pronto a schierarlo come titolare nel test contro l'Inter di domani. In particolare per lui è prevista la posizione di trequartista a sinistra a supporto della punta che sarà Ramos o Camarda.