L'amichevole tra Chelsea e Milan sarà visibile in chiaro sul canale NOVE

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Il test amichevole del Milan contro il Chelsea in Indonesia, il prossimo 8 agosto, sarà visibile in chiaro sul canale NOVE

L'amichevole tra Chelsea e Milan del prossimo sabato 8 agosto sarà trasmessa in chiaro sul NOVE. La gara era in programma su Sky Sport che ha deciso di renderla visibile a tutti anche sul canale di Warner Bros. Discovery insieme anche alle partite Cardiff-Roma e Chelsea-Juventus. Di seguito il comunicato stampa:

"Dopo la prima uscita della Juventus a Liegi, Warner Bros. Discovery propone altre tre partite di preseason differite alle 21:30 in chiaro su NOVE: Cardiff-Roma di sabato 1° agosto, Chelsea-Juventus di mercoledì 5 e Chelsea-Milan di sabato 8 agosto.

Il primo appuntamento è con la Roma, protagonista al Cardiff City Stadium, poi Juventus e Milan sfideranno i campioni del mondo del Chelsea nel corso delle loro tournée asiatiche: la Juve al Kai Tak Stadium di Hong Kong, il Milan al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta.

Cardiff-Roma è la prima di un trittico di partite in Galles per i giallorossi di Giampiero Gasperini con le formazioni britanniche. Chelsea-Juventus e Chelsea-Milan sono due amichevoli di prestigio per testare la condizione fisica delle squadre di Luciano Spalletti e Ruben Amorim, a poche settimane dall’inizio del campionato italiano.

Inoltre, domenica 16 agosto alle 16:00 in chiaro su NOVE e in diretta streaming su HBO Max e discovery+, ci sarà Arsenal-Manchester City, il Community Shield, l'appuntamento che apre da tradizione la stagione calcistica inglese, mettendo di fronte i campioni della Premier League e i vincitori della FA Cup".