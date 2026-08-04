Evani sul Capitano Baresi: "Il suo senso d'appartenenza al Milan era totale"

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Il ricordo di Chicco Evani per il suo Capitano Franco Baresi

Nel giorno dei funerali del Capitano Franco Baresi, non cessano i ricordi e gli aneddoti sul numero 6 rossonero. Oggi è ancora un ex compagno a parlare ai microfoni della Gazzetta dello Sport, come succede ininterrottamente dalla morte della leggenda milanista. Questa volta è toccato a Chicco Evani che con Baresi ha condiviso vittorie incredibili in rossonero. Un estratto delle sue dichiarazioni.

BARESI, SENSO DI APPARTENENZA AL MILAN TOTALE

Il ricordo di Chicco Evani del Capitano Franco Baresi: "Io arrivai a Milano a 14 anni, lui era un po’ più grandicello di me e andava già ad allenarsi con la prima squadra. Si vedeva che aveva una marcia in più e tutti erano convinti che sarebbe diventato un calciatore da Milan. Ricordo Franco titolare a 18 anni nella squadra che ha vinto lo scudetto della stella. Non era ancora il Capitano, ma aveva la personalità del leader e per noi ragazzini delle giovanili era già un esempio. Franco fece qualcosa di eccezionale, perché le offerte non gli mancavano di certo. In particolare nel 1982, quando dopo la seconda retrocessione era diventato campione del Mondo. Poteva andare ovunque in Serie A, ma si dimostrò per quello che è sempre stato: non solamente un gran giocatore, ma una persona straordinaria, con valori immensi. Il suo senso d’appartenenza al Milan era totale"