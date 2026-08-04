Amorim: "Se dovessimo iniziare la stagione con questa squadra, saremo competitivi in ogni partita"

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Ruben Amorim dribbla le domande sul mercato del Milan e dà fiducia alla sua rosa attuale

Nella conferenza stampa della vigilia dell'amichevole Milan-Inter, il tecnico rossonero Ruben Amorim non ha potuto evitare le domande sul mercato. Al momento i rossoneri hanno portato a termine due colpi davvero importanti, più quello di prospettiva di Sankhoun Diawara. L'allenatore lusitano non ha dato indicazioni precise nella sua risposta, rimanendo piuttosto sul vago. Un estratto delle sue dichiarazioni riportate da Gazzetta.it.

MERCATO MILAN: SAREMO COMPETITIVI ANCHE SE DOVESSIMO INIZIARE CON QUESTA SQUADRA

Il commento dell'allenatore Ruben Amorim sul calciomercato del Milan fino a questo momento e in futuro: "Sono davvero contento della squadra che ho. Stiamo costruendo la nostra idea di gioco. Abbiamo anche un'idea per il mercato. A volte è possibile realizzarla, a volte no. Ma la cosa più importante, l'ho detto in conferenza stampa e lo ripeto, è questa: se dovessimo iniziare la stagione con questa squadra, penso che saremo competitivi in ogni partita e che potremo vincere ogni partita"