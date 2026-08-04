Lo Curva per Baresi: "Inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare"
Il Milan e il mondo del calcio si preparano a dare l'ultimo addio al Capitano Franco Baresi. Tra poco più di un'ora, presso la Basilica di Sant'Ambrogio in centro a Milano, si terrano i funerali del numero 6 milanista. Nonostante la celebrazioni cominci alle ore 11, già da diversi minuti la piazza antistante alla Chiesa è gremita di tifosi. Sono arrivati già i primi ex compagni come Filippo Galli o Roberto Mussi. È arrivata da tempo soprattutto la Curva Sud, con il bandierone con il numero 6 a dominare.
LO STRISCIONE DELLA CURVA SUD PER IL CAPITANO FRANCO BARESI
Oltre ai primi cori, la Curva Sud ha srotolato uno striscione di fronte alla Basilica di Sant'Ambrogio, il messaggio d'addio al Capitano da parte della sua gente. Il testo recita così: "Franco Baresi. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao Capitano". La foto dello striscione dell'inviato di MilanNews.it.
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