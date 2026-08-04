Primo Piano LIVE MN - Funerale Baresi: arrivati Maldini e Van Basten, c'è Federer

vedi letture

Dalla basilica di Sant'Ambrogio, Milano, seguiremo l'ultimo saluto a Franco Baresi, il Capitano per eccellenza del Milan

Oggi il mondo del calcio renderà omaggio, per l’ultima volta, a Franco Baresi. Il Capitano con la C maiuscola, venuto a mancare quattro giorni fa, ha lasciato un vuoto molto grande in tutto il mondo Milan. L’inizio della funzione funebre è previsto per le 11 presso la basilica di Sant’Ambrogio, a Milano. Nella medesima chiesa si tennero anche i funerali di un altro padre della patria milanista, ovvero il compianto Cesare Maldini, scomparso 10 anni fa.

Noi vi forniremo tutti gli aggiornamenti in diretta di quanto accadrà all’interno e all’esterno della basilica, in un racconto rispettoso e sobrio di quello che sarà l’ultimo saluto a Franco Baresi.

GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

10:34 - DIDA: "ABBIAMO IMPARATO TANTO DA LUI"

Nelson Dida ha parlato ai giornalisti presenti prima di entrare in chiesa: "Giornata triste, sappiamo che uomo era, che giocatore era. Spero che lui senta l’emozione della gente che è qui. È stato un grande uomo, un grande padre e noi che lo abbiamo vissuto, abbiamo imparato tanto da lui".

10:28 - C'E' ANCHE ROGER FEDERER

In mezzo a tanti ex compagni (arrivati anche Costacurta, Vierchowood, Eranio e Ielpo) e ax dirigenti (Umberto Gandini), è arrivato anche l'ex tennista Roger Federer.

10:25 - CI SONO PULISIC E GIMENEZ. ARRIVATI ANCHE SEEDORF E AMBROSINI

La prima squadra del Milan sarà rappresentata da Christian Pulisic e Santiago Gimenez, che sono arrivati da pochi istanti in chiesa. Contestualmente hanno fatto la loro comparsa anche Clarence Seedorf e Massimo Ambrosini.

10:17 - VIDEO: L'ARRIVO DI PAOLO MALDINI E MARCO VAN BASTEN

Clicca QUI per vedere le immagini dell'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten in Sant'Ambrogio per il funerale di Baresi.

10:14 - OMAGGIO PERSONALE DI GORDON SINGER A BARESI

C'è anche un omaggio personale di Gordon Singer per Franco Baresi. Il manager di Elliott, che dal 2018 al 2022 è stato il fondo proprietario del Milan, ha inviato una corona di fiori in ricordo di una persona con la quale aveva instaurato un ottimo rapporto nel corso degli anni in cui la famiglia Singer ha diretto il Milan.

10:12 - L'ARRIVO DI MALDINI, VAN BASTEN, TASSOTTI E VIRDIS

Paolo Maldini, Marco Van Basten, Mauro Tassotti e Pietro Paolo Virdis sono arrivati a Sant'Ambrogio per rendere omaggio a Franco Baresi.

10:10 - MASSARO E SAVICEVIC ARRIVATI INSIEME

Due degli erori di Atene '94, Daniele Massaro e Dejan Savicevic, da poco sono arrivati in Sant'Ambrogio per il funerale di Franco Baresi. Massaro teneva nelle mani una fascia da capitano personalizzata con il 6 e l'autografo di Baresi.

10:09 - PRESENTI GLI AMICI DELLE GIOVANILI DEL TRAVAGLIATO

Mentre prosegue l'arrivo degli ex compagni del Milan, sono presenti anche gli ex compagni delle giovanili del Travagliato di Franco Baresi.

09:48 - ARRIVATO IN CHIESA L'AD CALVELLI E ALCUNI EX COMPAGNI

L'amministratore delegato del Milan, Massimo Calvelli, è arrivato nella basilica di Sant'Ambrogio dove è atteso - a breve - anche Gerry Cardinale. Hanno fatto il loro ingresso in chiesa anche alcuni ex compagni di Franco Baresi come Filippo Galli, Roberto Mussi, Chicco Evani, Angelo Colombo e Marco Simone. Con loro anche lo storico medico sociale del Milan, Rudy Tavana, l'ex allenatore delle giovanili rossonere Davide Ballardini e uno degli ex capitani del Milan più recente, ovvero Riccardo Montolivo.

09:57 - LE PAROLE DI AMORIM DA PERTH

Queste le parole di Ruben Amorim da Perth su Franco Baresi: "Prima di tutto le nostre condoglianze alla famiglia di Baresi, ai suoi amici e anche a tutti i compagni di squadra che ha avuto durante la sua carriera. Penso di essere l'ultima persona che dovrebbe parlare di Baresi, perché sono qui da due minuti, ma posso spiegare un po' la sensazione che c'è all'interno del nostro staff. Prima di tutto, nessuno chiama Baresi "Baresi": lui è Franco e questo significa qualcosa. Quando parli di lui con tutto lo staff della comunicazione, hanno le lacrime nei loro occhi. Quando andiamo a cena, Michele, il nostro chef (Persechini, ndr), continua a mostrarmi fotografie di lui e del signor Baresi insieme e a raccontarmi tante storie. Ho parlato con tante persone di Franco e nessuno parla delle Champions League e degli scudetti che ha vinto. Tutti dicono una cosa: 'Quando siamo andati in Serie B, lui non ci ha lasciati'. E questo è speciale. Adesso che non è più con noi, ci sta insegnando che i successi sono davvero una bella cosa, ma che sono importanti per il nostro ego. La cosa fondamentale, alla fine, è il carattere e chi sei, non quello che hai raggiunto. Franco era tutto per la squadra. Tutto per la squadra. E' questa la sua eredità... Io non so cosa succederà in futuro dal punto di vista dei risultati. Non posso controllarlo né promettere niente. Ma una cosa posso prometterla: la squadra è la cosa più importante del nostro club e porteremo avanti l'eredità di Franco. La squadra, fino al mio ultimo giorno qui, sarà la cosa più importante del nostro club. Oggi non siamo al suo funerale perché siamo qua, ma avvertiamo anche noi la tristezza in tutto il nostro club il nostro leader, il signor Cardinale, è lì e ci sono le persone del Milan. E se oggi poteste chiedere a Franco se avremmo dovuto interrompere la nostra preparazione per andare al suo funerale, penso di poter garantire che avrebbe preferito che continuassimo a fare il nostro lavoro, a difendere il club".

09:47 - STRISCIONE DELLA CURVA SUD: "INIMITABILE BANDIERA CHE NON SMETTERA' MAI DI SVENTOLARE"

Oltre allo storico coro: "Un Capitano, c'è solo un Capitano", la Curva Sud ha srotolato uno striscione molto toccante che recita così: "Franco Baresi: leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao Capitano".

09:45 - LE INIZIATIVE NEL DERBY DI DOMANI

Nel derby in programma a Perth mercoledì 5, il Milan scenderà in campo con il lutto al braccio. Prima del fischio d'inizio sarà osservato un minuto di silenzio. Sui maxischermi verranno proiettate immagini di Baresi, mentre i led dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi e sarà realizzata una coreografia dedicata. Intanto sono presenti in chiesa le delegazioni di settore giovanile, femminile e dei dipendenti di Casa Milan.

09:40 - SAGRATO GIA' POPOLATO DI TIFOSI. C'E' LA CURVA

Tanti tifosi sono già arrivati sul sagrato della basilica di Sant'Ambrogio per rendere omaggio a Franco Baresi. Presente la Curva Sud con la storica banidiera "BARESI 6" che è stata sventolata a lungo. Attesa per gli arrivi dei primi volti noti, mentre continuano ad arrivare sostenitori di ogni età.