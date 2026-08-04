News VIDEO MN - L'arrivo di Maldini e van Basten per l'ultimo saluto al Capitano Franco Baresi

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Paolo Maldini è arrivato insieme a Marco van Basten, Mauro Tassotti e Pietro Paolo Virdis per l'ultimo saluto al Capitano Franco Baresi

Un mare di folla rossonera davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio questa mattina a poco meno di un'ora dall'inizo del funerale del Capitano Franco Baresi. Sono tantissimi i tifosi milanisti che voglio omaggiare uno dei più grandi di sempre, non solo quelli della Curva Sud ma anche tanti altri sostenitori rossoneri grandi e piccini. Il popolo milanista sta accogliendo tutti i grandi campioni che stanno entrano nella Chiesa.

In questi minuti, come riportato dal video dell'inviato di MilanNews.it, sono arrivati Paolo Maldini e Marco van Basten, logicamente molto acclamati. Insieme a loro anche Mauro Tassotti e Pietro Paolo Virdis. Il video: