Anche Gordon Singer e Furlani hanno inviato un omaggio floreale per Franco Baresi

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Mattinata e giornata di commozione per il Milan che oggi si appresta a salutare per l'ultima volta il suo Capitano Franco Baresi. Già da diverso tempo tantissimi tifosi rossoneri e appassionati si sono recati nei pressi della Basilica di Sant'Ambrogio dove alle ore 11 avrà luogo la celebrazione del rito funebre per l'eterno numero 6 rossonero.

Tantissime già le personalità del mondo dello sport, gli ex compagni, le figure istituzionali che sono giunte nei pressi della Chiesa in centro a Milano. Arrivato già Massimo Calvelli e una delegazione del Milan Femminile, oltre che i dipendenti di Casa Milan e i ragazzi del settore giovanile. Fuori dalla Basilica, tra i tanti omaggi floreali inviati alla famiglia del Capitano, anche quelli di Gordon Singer e dell'ex amministratore delegato Giorgio Furlani.