News
VIDEO MN - Cardinale e Scaroni al funerale di Baresi. I fischi di alcuni tifosi rossoneri
L'arrivo di Gerry Cardinale e Paolo Scaroni al funerale del Capitano Baresi: i fischi di alcuni tifosi rossoneri
Come preannunciato alla vigilia e nelle scorse ore, sia il proprietario Gerry Cardinale che il presidente Paolo Scaroni sono presenti al funerale di Franco Baresi in rappresentanza del club rossonero.
Come tutti gli altri presenti, sia Cardinale che Scaroni sono giunti attraversando le due ali di folla di tifosi del Milan. Al loro passaggio non gli è stato risparmiato qualche fischio, non dalla Curva Sud che aveva comunicato che la giornata sarebbe stata dedicata interamente e solamente al Capitano Francon Baresi. Poco dopo arrivato anche Giuseppe Marotta e il sindaco di Milano Beppe Sala, anche quest'ultimo bersaglio di qualche fischio.
La foto dell'arrivo di Cardinale:
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Primo PianoL'ultimo saluto al Capitano. Rebus Leao: cosa sta succedendo. I rinforzi sul mercato...di Antonio Vitiello
Le più lette
2 Amorim: "Se dovessimo iniziare la stagione con questa squadra, saremo competitivi in ogni partita"
Primo Piano
Pietro MazzaraPrimo PianoDietro il silenzio Ibra: la motivazione. Curva Sud intitolata a Baresi: si faccia subito. Calciomercato: permane lo stallo
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Grazie di tutto Franco. Per sempre il nostro Capitano. Riposa in pace
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com