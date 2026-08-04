News VIDEO MN - Cardinale e Scaroni al funerale di Baresi. I fischi di alcuni tifosi rossoneri

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L'arrivo di Gerry Cardinale e Paolo Scaroni al funerale del Capitano Baresi: i fischi di alcuni tifosi rossoneri

Come preannunciato alla vigilia e nelle scorse ore, sia il proprietario Gerry Cardinale che il presidente Paolo Scaroni sono presenti al funerale di Franco Baresi in rappresentanza del club rossonero.

Come tutti gli altri presenti, sia Cardinale che Scaroni sono giunti attraversando le due ali di folla di tifosi del Milan. Al loro passaggio non gli è stato risparmiato qualche fischio, non dalla Curva Sud che aveva comunicato che la giornata sarebbe stata dedicata interamente e solamente al Capitano Francon Baresi. Poco dopo arrivato anche Giuseppe Marotta e il sindaco di Milano Beppe Sala, anche quest'ultimo bersaglio di qualche fischio.

La foto dell'arrivo di Cardinale: