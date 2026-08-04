Giovanni Galli condivide un suo personale ricordo del Capitano Baresi dopo Milan-Steaua 4-0

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Il ricordo commosso di Giovanni Galli sul Capitano Franco Baresi

Tantissimi i ricordi che anche oggi, prima del funerale di Franco Baresi, gli ex compagni del Capitano rossoneri e amici gli hanno tributato prima dell'ultimo saluto. Tra i più commossi, intercettato dai microfoni di SportMediaset, anche l'ex portiere milanista Giovanni Galli che con Baresi ha vinto tutto in Italia ed Europa.

GIOVANNI GALLI RICORDA IL CAPITANO BARESI

Il ricordo commosso di Giovanni Galli del Capitano Franco Baresi: "Conoscete tutti le imprese sportive, sapete cosa ha fatto e il segno ha lasciato. Ricordo la finale di Champions vinta a Barcellona. Non c’era un cerimoniale con fuochi d’artificio. Il presidente UEFA dava la Coppa e basta. Quando l’ha presa, io l’ho sollevato ed ho una foto di quel momento. Era felice perché dopo tante sofferenze col Milan lo aveva riportato dove meritava. Era orgoglioso di aver restituito ai 95 mila tifosi che erano andati a Barcellona, una gioia grande".