VIDEO MN - Terminato il funerale di Baresi: l'uscita dalla Basilica con il saluto della folla
Terminato il funerale del Capitano Franco Baresi
Il rito delle esequie del Capitano Franco Baresi è durato poco meno di un’ora. All’uscita dalla Basilica di Sant’Ambrogio, ancora attorniato da una grata folla milanista, il feretro di Franco Baresi è stato portato in spalla da Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini, Alessandro Costacurta, Alberico Evani, Marco Simone e Pietro Paolo Virdis.
Tantissimi i cori ancora dei tifosi del Milan in onore del loro Capitano: commossa la moglie Maura, che si è avvicinata per ringraziare i sostenitori presenti, e il fratello Beppe con i figli insieme a lui. Il video dell'uscita del feretro dalla Basilica:
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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