VIDEO MN - Terminato il funerale di Baresi: l'uscita dalla Basilica con il saluto della folla

VIDEO MN - Terminato il funerale di Baresi: l'uscita dalla Basilica con il saluto della folla
Oggi alle 12:03News
di Antonello Gioia
Terminato il funerale del Capitano Franco Baresi

Il rito delle esequie del Capitano Franco Baresi è durato poco meno di un’ora. All’uscita dalla Basilica di Sant’Ambrogio, ancora attorniato da una grata folla milanista, il feretro di Franco Baresi è stato portato in spalla da Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini, Alessandro Costacurta, Alberico Evani, Marco Simone e Pietro Paolo Virdis.

Tantissimi i cori ancora dei tifosi del Milan in onore del loro Capitano: commossa la moglie Maura, che si è avvicinata per ringraziare i sostenitori presenti, e il fratello Beppe con i figli insieme a lui. Il video dell'uscita del feretro dalla Basilica: 