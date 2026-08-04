Cardinale su Baresi: "Una grande perdita. Era un grande uomo, grande giocatore. Mancherà a tutti"

Cardinale su Baresi: "Una grande perdita. Era un grande uomo, grande giocatore. Mancherà a tutti"MilanNews.it
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Oggi alle 13:25News
di Lorenzo De Angelis
Anche il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha voluto ricordare Franco Baresi con una brevissima dichiarazione all'esterno della chiesa

All'uscita dalla Basilica di Sant'Ambrogio per il funerale di Franco Baresi, eterno capitano del Milan, il proprietario del Diavolo e numero 1 di RedBird Gerry Cardinale ha rilasciato una brevissima dichiarazione ai media presenti in ricordo della leggenda rossonera: "Una grande perdita per tutti. Era un grande uomo, un grande giocatore. Mancherà a tutti". 

Una mattinata, quella di oggi, ricca di emozione e ricordi, come conferma anche la massiccia presenza del popolo rossonero all'esterno della chiesa. Apprende infatti la redazione di MilanNews.it che erano in oltre 3000 i presenti per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. 