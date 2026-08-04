Cardinale su Baresi: "Una grande perdita. Era un grande uomo, grande giocatore. Mancherà a tutti"
MilanNews.it
Anche il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha voluto ricordare Franco Baresi con una brevissima dichiarazione all'esterno della chiesa
All'uscita dalla Basilica di Sant'Ambrogio per il funerale di Franco Baresi, eterno capitano del Milan, il proprietario del Diavolo e numero 1 di RedBird Gerry Cardinale ha rilasciato una brevissima dichiarazione ai media presenti in ricordo della leggenda rossonera: "Una grande perdita per tutti. Era un grande uomo, un grande giocatore. Mancherà a tutti".
Una mattinata, quella di oggi, ricca di emozione e ricordi, come conferma anche la massiccia presenza del popolo rossonero all'esterno della chiesa. Apprende infatti la redazione di MilanNews.it che erano in oltre 3000 i presenti per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi.
Pubblicità
News
Primo PianoL'ultimo saluto al Capitano. Rebus Leao: cosa sta succedendo. I rinforzi sul mercato...di Antonio Vitiello
Le più lette
2 Amorim: "Se dovessimo iniziare la stagione con questa squadra, saremo competitivi in ogni partita"
Primo Piano
Pietro MazzaraPrimo PianoDietro il silenzio Ibra: la motivazione. Curva Sud intitolata a Baresi: si faccia subito. Calciomercato: permane lo stallo
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Grazie di tutto Franco. Per sempre il nostro Capitano. Riposa in pace
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com