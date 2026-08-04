MN - Marotta: "Baresi portatore di un valore che si sta perdendo: il senso di appartenenza"
Non solo grandi ex compagni e amici, al funerale del Capitano Franco Baresi anche rivali come il Presidente dell'Inter Giuseppe Marotta che, al suo arrivo, ha concesso alcune dichiarazioni in ricordo dell'eterno numero 6 milanista.
Le parole di Giuseppe Marotta ai microfoni di MilanNews.it e della stampa presente nella zona mista allestita nello spazio antistante alla Chiesa: "La rivalità sportiva viene in campo, fuori si è uomini corretti e portatori di grandi valori. Credo che Franco Baresi ne abbia portato uno che si sta perdendo negli ultimi decenni, quello del senso di appartenenza e di essere uno degli ultimi capitani rimasti. Un professionista che ha amato il suo club ed è nato nel Milan. Deve essere un esempio per i piccoli calciatori ma anche per allenatori e formatori: dentro questa scelta c'è un contenitore di grandissimi valori"
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