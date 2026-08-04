MN - Albertini: "La cosa più bella di Baresi i valori che ha insegnato anche ad altre tifoserie"

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Il ricordo di Demetrio Albertini per il Capitano Franco Baresi

Tra i tantissimi ex compagni e amici che hanno popolato la Basilica di Sant'Ambrogio questa mattina per l'ultimo saluto al Capitano Franco Baresi, non poteva mancare un pezzo di storia rossonera come Demetrio Albertini. Ai microfoni di MilanNews.it e della stampa presente, l'ex centrocampista milanista ha offerto un ricordo di Baresi.

Il ricordo di Demetrio Albertini del Capitano Franco Baresi prima dell'ultimo saluto in Sant'Ambrogio: "È sempre stato un leader silenzioso, anche nello spogliatoio. In campo abbiamo visto tutti il suo carisma e il senso di appartenenza per questa maglia. La cosa bella però sono i valori che ha insegnato e trasferito anche ad altre tifoserie"