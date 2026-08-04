MN - Cardinale lascia Sant'Ambrogio: altri fischi di alcuni tifosi rossoneri
Gerry Cardinale lascia tra i fischi di qualche tifoso la Basilica di Sant'Ambrogio
Al funerale del Capitano Franco Baresi, che si è svolto questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, ha partecipato anche il proprietario del Milan Gerry Cardinale, accompagnato lato club dal Presidente Paolo Scaroni e dall'amministratore delegato milanista Massimo Calvelli.
Cardinale e Scaroni, arrivati a pochi secondi di distanza, sono stati accolti da qualche fischio dei tifosi rossoneri: non la Curva Sud che aveva dichiarato di avere voce e occhi solo per il Capitano Franco Baresi nella giornata di oggi. Anche all'uscita dalla Chiesa, alcuni tifosi hanno fischiato Gerry Cardinale, come riporta l'inviato di MilanNews.it.
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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