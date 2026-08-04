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MN - Sono stimate in oltre 3000 le persone che hanno partecipato oggi al funerale di Baresi

MN - Sono stimate in oltre 3000 le persone che hanno partecipato oggi al funerale di BaresiMilanNews.it
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Oggi alle 13:10News
di Lorenzo De Angelis
Il tifo milanista ha voluto salutare per l'ultima volta il suo eterno capitano, Franco Baresi

Oggi il popolo rossonero ha potuto dare l'ultimo saluto alla sua bandiera, al suo eterno capitano: Franco Baresi. Nel giorno del ricordo della leggenda del Milan, non è mancata la risposta da parte del tifo milanista, accorso in migliaia all'esterno della Basilica di Sant'Ambrogio per salutare l'eterno numero 6. 

Stando a quato appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, sono stimate in oltre 3000 le persone che hanno partecipato al funerale di Franco Baresi, un numero che va oltre ogni cosa e che conferma il legame viscerale che lega la leggenda rossonera alla sua gente.  