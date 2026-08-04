News
MN - Sono stimate in oltre 3000 le persone che hanno partecipato oggi al funerale di Baresi
MilanNews.it
Il tifo milanista ha voluto salutare per l'ultima volta il suo eterno capitano, Franco Baresi
Oggi il popolo rossonero ha potuto dare l'ultimo saluto alla sua bandiera, al suo eterno capitano: Franco Baresi. Nel giorno del ricordo della leggenda del Milan, non è mancata la risposta da parte del tifo milanista, accorso in migliaia all'esterno della Basilica di Sant'Ambrogio per salutare l'eterno numero 6.
Stando a quato appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, sono stimate in oltre 3000 le persone che hanno partecipato al funerale di Franco Baresi, un numero che va oltre ogni cosa e che conferma il legame viscerale che lega la leggenda rossonera alla sua gente.
Pubblicità
News
Primo PianoL'ultimo saluto al Capitano. Rebus Leao: cosa sta succedendo. I rinforzi sul mercato...di Antonio Vitiello
Le più lette
2 Amorim: "Se dovessimo iniziare la stagione con questa squadra, saremo competitivi in ogni partita"
Primo Piano
Pietro MazzaraPrimo PianoDietro il silenzio Ibra: la motivazione. Curva Sud intitolata a Baresi: si faccia subito. Calciomercato: permane lo stallo
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Grazie di tutto Franco. Per sempre il nostro Capitano. Riposa in pace
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com