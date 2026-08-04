Il Milan tra Soulé e Nwaneri: servirebbe un investimento importante
Nonostante il mercato del Milan sia fermo da diverse settimane, non è un mistero che il ruolo su cui il club vorrebbe intervenire è quello del trequartista. Probabilmente un colpo andrà fatto indipendentemente da quello che sarà il futuro di Rafael Leao. A monte di tutto ci sono le cessioni, tante, che il club dovrà operare nel prossimo mese: intanto il Milan si segna i giocatori che più interessanon in lista, così da poter decidere su chi affondare il colpo quando sarà il momento.
IL MILAN TRA SOULE E NWANERI
Dopo che sono sfumati uno dopo l'altro i colpo Alajbegovic e Karetsas, che il Milan aveva sempre valutato come profili ad alto gradimento ma per cui non ha mai veramente fatto un passo avanti, sono altri due i nomi che capeggiano la lista dei possibili nuovi trequartisti. C'è l'argentino Matias Soulé in uscita dalla Roam e c'è Ethan Nwaneri dell'Arsenal. Per entrambi, secondo Tuttosport, c'è bisogno di un'offerta e un investimento importante da almeno 35 milioni di euro.
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