Cairo: "Baresi era l'emblema di un calcio che non c'è più"

Cairo: "Baresi era l'emblema di un calcio che non c'è più"MilanNews.it
Oggi alle 14:40News
di Lorenzo De Angelis
Anche il presidente del Torino Urbano Cairo ci ha tenuto a ricordare personalmente Franco Baresi presenziando ai funerali dell'eterno capitano del Milan

Anche il presidente del Torino Urbano Cairo era presente oggi ai funerlai dell'eterno capitano del Milan Franco Baresi. Questo il suo ricordo ai microfoni dei colleghi de La Gazzetta dello Sport

"Campione umile, esempio di eleganza e signorilità, nella vittoria come nella sconfitta. Un modello incredibile per tutti. Era l'emblema di un calcio che non c'è più. Il fatto che oggi, il 4 agosto, ci sia tutta questa gente qui dimostra quanto fosse un simbolo".