Licari: "Un Leao separato in casa non avrebbe vita facile a San Siro"

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Il commento di Fabio Licari sul futuro di Rafael Leao con il Milan

Passano i giorni ma più che la chiarezza, sul futuro di Rafael Leao cresce l'incertezza. La sensazione degli ultimi giorni, dopo che il portoghese ha fatto capire a Fenerbahce e Galatasaray di non essere particolarmente interessato al campionato turco, è che il numero 10 potrebbe rimanere al Milan. Sarebbe un incredibile capovolgimento ma non una possibilità così remota. Fabio Licari ha commentato questa eventualità nel suo ultimo pezzo pubblicato da Gazzetta dello Sport.

LEAO SEPARATO IN CASA NON AVREBBE VITA FACILE A SAN SIRO

Il commento di Fabio Licari sul futuro di Rafael Leao con il Milan: "Se fossimo nel Milan, di fronte a cinquanta milioni non avremmo ripensamenti. Però Leao è ancora un patrimonio. Se Amorim riesce a parlargli, a convincerlo del nuovo progetto, a motivarlo, e se Leao con uno scatto d’orgoglio e un po’ d’amor proprio pensa di riconquistare il Milan, riconquistando prima sé stesso, si potrebbe anche ricominciare. Senza dimenticare che un Leao separato in casa non avrebbe, eufemismo, vita facile a San Siro".