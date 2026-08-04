Saelemaekers trasloca a sinistra? È stato provato esterno da Amorim

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Con Chukwueze riabilitato, Alexis Saelemaekers può traslocare a sinistra: Amorim lo sta provando in quel ruolo

Il tecnico Ruben Amorim, piano piano, giorno dopo giorno, sta finalmente riuscendo ad avere tutta la sua rosa al completo. All'appello, attualmente, mancano i due infortunati Pulisic e Gimenez che sono al lavoro da diversi giorni a Milanello e i francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot che sono ancora in vacanza dopo il quarto posto al Mondiale. Con i calciatori che ha a disposizione, però, il tecnico lusitano sta già facendo le sue prove e i suoi esperimenti che vedremo attuati domani contro l'Inter e sabato contro il Chelsea.

SALEMAEKERS TRASLOCA A SINISTRA

Fino a questo momento una delle novità apportate da Ruben Amorim è la posizione di Samuel Chukwueze. Il nigeriano sembrava destinato a essere messo subito sul mercato dopo il rientro dal prestito e invece l'allenatore lo sta schierando esterno di centrocampo nel 3-4-2-1, un ruolo in cui nella prima amichevole contro il Celtic ha fatto benissimo. Vedremo contro Inter e Chelsea se sarà confermato e soprattutto se confermerà le buone impressioni. Con Chukwueze serio candidato a destra, Alexis Saelemaekers sembra destinato a traslocare a sinistra: è lì che Amorim lo ha provato nei primi allenamenti a Perth. C'è curiosità anche sul belga.