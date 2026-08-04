Il Palermo atterra a Perth, Pippo Inzaghi: "Avrei preferito essere da Franco"

Il Palermo atterra a Perth, Pippo Inzaghi: "Avrei preferito essere da Franco"MilanNews.it
© foto di Uff. Stampa Palermo FC
Oggi alle 15:00News
di Francesco Finulli
Il breve ma sentito messaggio di Filippo Inzaghi all'atterraggio del suo Palermo a Perth per la tournée estiva

Qualcuno è rimasto sorpreso dall'assenza di Filippo Inzaghi questa mattina ai funerali del Capitano Franco Baresi. Eppure la mancanza dell'ex numero 9 rossonero non deve sorprendere dal momento che era in volo verso l'Australia dove si terrà nei prossimi giorni una breve tournée del Palermo di cui è allenatore. Ironia della sorte, anche la formazione siciliana si trova a Perth, la stessa città che sta accogliendo il Milan in questi ultimi giorni.

I colleghi di Sky Sport 24 hanno pubblicato un video sui propri canali social in cui viene documentato l'arrivo del Palermo a Perth. A guidare la sua squadra proprio Filippo Inzaghi che, come si sente, dopo aver risposto a una domanda sul viaggio, aggiunge: "Avrei preferito essere da Franco, però, oggi". Una dimostrazione dell'affetto che Pippo provava per il numero 6 rossonero.