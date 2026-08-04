Saelemaekers ricorda Baresi: "Si sentiva che aveva il Milan nel sangue e lo ha trasmesso ogni volta che lo vedevamo"

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Le dichiarazioni del calciatore rossonero Alexis Saelemaekers alla vigilia dell'amichevole Milan-Inter

Accanto a Ruben Amorim, alla vigilia dell'amichevole tra Milan e Inter a Perth, in Australia, ha preso la parola anche il calciatore rossonero Alexis Saelemaekers, uno degli ultimi rientrati dal Mondiale. Il belga ha ricordato Franco Baresi e poi ha parlato delle prime impressioni con il nuovo tecnico Amorim oltre che della posizione in cui si vede in campo. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

VERSO MILAN-INTER, LE PAROLE DI SAELEMAEKERS

Il ricordo e il cordoglio per il Capitano Franco Baresi: "Volevo fare le condoglianze a tutta la famiglia di Franco Baresi e alle persone che gli erano vicini. Mi permetto di farlo a nome di tutti i miei compagni. Anche se sono arrivato da poco qua a Perth, le prime conversazioni che ho avuto con gli altri sono state su Franco Baresi e ho sentito la tristezza per la notizia della sua morte. Franco anche se non era spesso con noi durante le partite, aveva sempre un buon consiglio e una buona parola quando ci vedeva: era una cosa incredibile. Per i ragazzi come me che non hanno avuto la fortuna di vederlo giocare si vedeva che era un esempio per l'attaccamento alla maglia, quello che faceva per la squadra. Si sentiva che aveva il Milan nel sangue e lo ha trasmesso ogni volta che lo vedevamo. Sono giorni molto tristi anche per noi, ci dispiace tanto non poter essere al funerale. Daremo tutto in questa stagione per lui"