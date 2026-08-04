Tare: "La perdita di Baresi è solo parziale: rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi del Milan"

vedi letture

Il ricordo di Igli Tare per il Capitano Franco Baresi all'uscita dalle esequie funebri del Capitano

Tra i tanti volti che hanno affollato questa mattina la Basilica di Sant'Ambrogio in centro a Milano, oltre ai grandi campioni del passato, anche dei protagonisti recenti con il Milan hanno voluto portare il loro ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra questi l'ex direttore sportivo rossonero Igli Tare, in carica solamente la scorsa stagione prima del licenziamento. Al termine delle esequie Tare ha parlato ai microfoni della stampa presente.

Il commento di Igli Tare su Franco Baresi all'uscita dal funerale del Capitano: "Io sono cresciuto con Franco Baresi. Aver tifato per lui, conoscerlo di persona, aver fatto parte di questa società gloriosa per me è stato un grande onore. Ma oggi la sua perdita è solo parziale perché rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi del Milan e del mondo intero"