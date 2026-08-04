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MN - L'ultimo saluto a Franco Baresi: gli omaggi del mondo del calcio
MilanNews.it
Numerose le testimonianze d'affetto da parte di tutto il mondo del calcio nel giorno dell'ultimo saluto a Franco Baresi
Apprende la redazione di MilanNews.it che ai funerali di Franco Baresi sono arrivate numerose corone di fiori, tra cui quelle della FIFA, del presidente Gianni Infantino, del Real Madrid, dell'ex attaccante del Milan e Pallone d'Oro Andriy Shevchenko, dell'Inter e della Roma.
Presenti, tra gli altri, anche gli omaggi di Gordon Singer, ex proprietario del Milan con il fondo Elliot, e della famiglia Furlani, a testimonianza dell'affetto e del rispetto trasversale riservati allo storico, ed eterno, capitano rossonero.
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