Amorim: "Domani gioca anche Modric. Abbiamo fatto tanto per averlo un'altra stagione"

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Amorim conferma che domani contro l'Inter ci saranno minuti in campo anche per Luka Modric, rientrato solamente il 2 agosto

Tra gli ultimi rientranti, lo scorso 2 agosto, c'è stato anche Luka Modric che si è unito al ritiro del Milan a Perth, in Australia, tra l'entusiasmo generale di tutti i tifosi rossoneri australiani e non presenti in loco. Il fuoriclasse croato si è messo subito a disposizione e al lavoro con i compagni: anche lui, come riferito da Ruben Amorim in conferenza stampa, avrà la possibilità di giocare già qualche minuto nell'amichevole contro l'Inter di domani alle ore 13 italiane.

MILAN, DOMANI GIOCHERÀ ANCHE MODRIC

Le impressioni di Ruben Amorim su Luka Modric: "Domani giocherà anche lui. Tutti giocheranno una parte del derby. Perché non abbiamo molto tempo per allenarci e, con due partite molto vicine tra loro, dobbiamo allenarci giocando. Cercheremo di gestire il carico di lavoro. Luka è davvero umile e non gli piace tutta l'attenzione che riceve. Ha un'esperienza enorme e io lo tratterò come un giocatore normale. Dovrà lottare per conquistarsi il posto, ma naturalmente è un giocatore speciale. Abbiamo fatto tanto per averlo con noi almeno per un'altra stagione. Sono davvero contento di lui"