De Winter festeggia il ritorno in squadra dopo le vacanze: "Siamo tornati!"

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Koni De Winter sui social ha festeggiato il ritorno in squadra dopo le vacanze post Mondiali

Lo scorso 2 agosto il Milan ha ritrovato quattro reduci dal Mondiale in un colpo solo. Il nuovo tecnico Ruben Amorim ha potuto inserire tra i suoi ranghi anche il fuoriclasse Luka Modric, lo svizzero Ardon Jashari e i due belgi Alexis Saelemaekers e Koni De Winter. Ieri, primo giorno della nuova stagione per loro, tutti e quattro erano già in campo ad allenarsi con la squadra.

Koni De Winter nelle scorse ore ha pubblicato sui social gli scatti del suo primo allenamento della nuova stagione, esprimendo la propria gioia per essere tornato in squadra dopo le vacanze. Nel suo post ha scritto anche: "Siamo tornati!". Tutti e quattro gli ultimi arrivati saranno a disposizione per l'amichevole contro l'Inter di domani alle 13, ore italiane. All'appello, al netto di Gimenez e Pulisic che lavorano da qualche giorno a Milanello per recuperare dagli infortuni, mancano solo Maignan e Rabiot.