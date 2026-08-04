Cosa lascia Baresi? Ielpo: "L'umiltà della semplicità nella grandezza del campione"
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Anche Mario Ielpo ha ricordato il Capitano Franco Baresi prima del funerale
Tanti campioni e giocatori del passato del Milan si sono recati oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio per portare l'ultimo saluto al Capitano Franco Baresi. Diversi gli ex giocatori che si sono fermati davanti alla stampa per esprimere un ricordo ancora del numero 6 rossonero. Tra questi anche Mario Ielpo intervenuto ai microfoni di MilanNews.it e della stampa presente nella zona mista posta nello spazio antistante alla Chiesa.
Le dichiarazioni di Mario Ielpo sul Capitano del Milan Franco Baresi: "Essere qui oggi era il minimo che potevamo fare, specialmente io che ero una comparsa di quel grande Milan, per chi mi ha dato così tanto come lui. Franco cosa lascia? L'umiltà della semplicità nella grandezza del campione"
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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