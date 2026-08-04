Il saluto del Milan di ieri e di oggi al suo grande Capitano Franco Baresi: la gallery

vedi letture

L'ultimo saluto al grande Capitano Franco Baresi è stato come tutti ce lo immaginavamo: commovente ed emozionante. È stato da brividi l'omaggio della Curva Sud e dei tantissimi tifosi rossoneri; è stato da brividi vedere riuniti in un solo posto tutti i grandi campioni del Milan del passato e anche i rappresentati di quello di oggi. Questo era Franco Baresi e lo vogliamo celebrare con una gallery.

Tra i partecipanti da segnalare chi ha portato il feretro all'entrata e all'uscita: Marco Van Basten, Filippo Galli, ⁠Daniele Massaro, Angelo Colombo, Giovanni Galli, Roberto Donadoni, Paolo Maldini e Mauro Tassotti; Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta, Pietro Paolo Virdis, Massimo Ambrosini, Marco Simone e ⁠Alberico Evani.