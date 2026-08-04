Gli ex compagni e amici che hanno portato il feretro di Franco Baresi
Il Milan, la città di Milano e il mondo del calcio tutto hanno dato oggi l'ultimo saluto al Capitano Franco Baresi. Tantissime i tifosi che hanno salutato l'eterno numero 6 rossonero a suon di cori, applausi e sciarpate. Moltissimi gli ex compagni e amici che hanno partecipato commossi alle esequie funebri: campioni di ogni tempo sono giunti oggi a Sant'Ambrogio per dare l'ultimo saluo al Capitano.
Alcuni degli ex compagni e amici hanno avuto l'onere di portare il feretro del Capitano Franco Baresi all'entrata e all'uscita della Chiesa. All'ingresso la bara è stata sostenuta da: Marco Van Basten, Filippo Galli, Daniele Massaro, Angelo Colombo, Giovanni Galli, Roberto Donadoni. In questo frangente Paolo Maldini e Mauro Tassotti hanno seguito il feretro e appoggiato la maglia numero 6. All'uscita, invece, il feretro è stato portato da Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta, Pietro Paolo Virdis, Massimo Ambrosini, Marco Simone e Alberico Evani.
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