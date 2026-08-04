Evani: "È come se avessi perso un fratello. Era un leader silenzioso"

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Il ricordo commosso di Chicco Evani per Franco Baresi, compagno, Capitano e amico

Chicco Evani è tra gli ex compagni e amici di Franco Baresi che oggi ha voluto dedicare un pensiero per il suo Capitano nei funerali che si stanno svolgendo nella Basilica di Sant'Ambrogio in centro a Milano. Un ricordo commosso del giocatore ma soprattutto dell'uomo e ancor prima dell'amico ai microfoni di SportMediaset.

Le dichiarazioni di Chicco Evani a Franco Baresi: "Franco non è stato solo un mio compagno di squadra o il mio Capitano, è stato un amico con cui ho condiviso diversi momenti della mia crescita. Ho condiviso con lui tantissimi bei ricordi. Per fortuna di bei momenti ne abbiamo vissuti tanti: mi ha permesso anche di cominciare la carriera di allenatore. È come se avessi perso un fratello. Era un leader silenzioso e non aveva bisogno di parole per farsi seguire: comandava con l'esempio che è la miglior forma di comando"