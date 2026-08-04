Dida: "Spero che Franco tutte queste emozioni le possa sentire"
MilanNews.it
Il commento di Nelson Dida prima del funerale di Franco Baresi
Anche l'ex portiere e preparatore dei portieri rossonero Nelson Dida ha partecipato al funerale di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il brasiliano è stato intervistato nella zona mista allestita nello spazion antistante alla Chiesa.
Il ricordo di Nelson Dida per Franco Baresi: "Giornata veramente triste. Sappiamo che uomo e giocatore era. Sono qua per dare l’ultimo addio e spero che tutte queste emozioni, di questa gente che c’è qua, lui le possa sentire. E stato un grandissimo calciatore, uomo e padre. Noi che abbiamo vissuto insieme a lui, abbiamo imparato tanto".
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Primo PianoL'ultimo saluto al Capitano. Rebus Leao: cosa sta succedendo. I rinforzi sul mercato...di Antonio Vitiello
Le più lette
2 Amorim: "Se dovessimo iniziare la stagione con questa squadra, saremo competitivi in ogni partita"
Primo Piano
Pietro MazzaraPrimo PianoDietro il silenzio Ibra: la motivazione. Curva Sud intitolata a Baresi: si faccia subito. Calciomercato: permane lo stallo
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Grazie di tutto Franco. Per sempre il nostro Capitano. Riposa in pace
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com