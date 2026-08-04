Dida: "Spero che Franco tutte queste emozioni le possa sentire"

vedi letture

Il commento di Nelson Dida prima del funerale di Franco Baresi

Anche l'ex portiere e preparatore dei portieri rossonero Nelson Dida ha partecipato al funerale di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il brasiliano è stato intervistato nella zona mista allestita nello spazion antistante alla Chiesa.

Il ricordo di Nelson Dida per Franco Baresi: "Giornata veramente triste. Sappiamo che uomo e giocatore era. Sono qua per dare l’ultimo addio e spero che tutte queste emozioni, di questa gente che c’è qua, lui le possa sentire. E stato un grandissimo calciatore, uomo e padre. Noi che abbiamo vissuto insieme a lui, abbiamo imparato tanto".