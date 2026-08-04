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VIDEO MN - L'arrivo di Pulisic e Gimenez al funerale del Capitano Franco Baresi

VIDEO MN - L'arrivo di Pulisic e Gimenez al funerale del Capitano Franco Baresi
Oggi alle 10:30News
di Francesco Finulli
La prima squadra del Milan è rappresentata da Pulisic e Gimenez al funerale del Capitano Franco Baresi

Manca poco più di mezz'ora all'inizio delle esequie funebri del Capitano Franco Baresi ma fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio è già pieno di gente, di tifosi rossoneri che stanno aspettando il loro numero 6 per l'ultimo saluto.

Com'è noto la prima squadra del Milan non sarà presente, non potendo rientrare da Perth per questioni logistiche. Ciononostante c'è una piccola rappresentanza, come anticipato nei giorni scorsi, formata da Christian Pulisic e Santiago Gimenez, entrambi rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni. L'americano e il messicano sono arrivati insieme. Il video: 