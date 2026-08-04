FOTO MN - Massaro e Savicevic da Baresi con la sua fascia autografata
Massaro e Savicevic entrano insieme con la fascia autografata del Capitano Baresi
Nei pressi della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove alle ore 11 si terrano le esequie funebri del Capitano Franco Baresi, sono arrivati in questi minuti, tra le tantissime personalità ed ex compagni, anche Daniele Massaro e Dejan Savicevic. Due calciatori e amici dell'eterno numero 6 rossonero e che con il Capitano hanno vinto tutto.
Massaro e Savicevic, prima di entrare in Chiesa, hanno posato con la fascia di Franco Baresi, con il numero 6 e autografata dal Capitano come si vede nella foto dell'inviato di MilanNews.it. Fuori dalla Basilica, da diversi minuti, già tantissima gente: la Curva Sud ma moltissimi tifosi rossoneri con maglie e sciarpe.
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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