FOTO MN - Massaro e Savicevic da Baresi con la sua fascia autografata

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Massaro e Savicevic entrano insieme con la fascia autografata del Capitano Baresi

Nei pressi della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove alle ore 11 si terrano le esequie funebri del Capitano Franco Baresi, sono arrivati in questi minuti, tra le tantissime personalità ed ex compagni, anche Daniele Massaro e Dejan Savicevic. Due calciatori e amici dell'eterno numero 6 rossonero e che con il Capitano hanno vinto tutto.

Massaro e Savicevic, prima di entrare in Chiesa, hanno posato con la fascia di Franco Baresi, con il numero 6 e autografata dal Capitano come si vede nella foto dell'inviato di MilanNews.it. Fuori dalla Basilica, da diversi minuti, già tantissima gente: la Curva Sud ma moltissimi tifosi rossoneri con maglie e sciarpe.