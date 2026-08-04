VIDEO MN - Il feretro del Capitano Baresi accolto dai tifosi milanisti: emozione enorme
Il Capitano Franco Baresi è arrivato alla Basilica di Sant'Ambrogio per l'ultimo viaggio. Il feretro dell'eterno numero 6 è giunto nella Chiesa in centro a Milano dove si svolgeranno le esequie funebri, piena zeppa di amici, compagni e avversari con cui Franco ha fatto la storia del Milan e del calcio. La bara del Capitano è arrivata accompagnata dai suoi familiari nel piazzale antistante alla Basilica.
Da brividi l'accoglienza della Curva Sud e dei tantissimi tifosi milanisti presenti già da oltre due ore. Il coro che si è levato immediatamente è stato quello classico: "Un capitano, c'è solo un capitano". Un altro coro: "6 per sempre, Franco Baresi". È stato intonato anche You'll Never Walk Alone. L'ultimo saluto del popolo rossonero alla sua bandiera più illustre. Il video:
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