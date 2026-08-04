Amici, ex compagni, rivali: il mondo del calcio saluta il Capitano Franco Baresi

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Tantissimi gli ex calciatori, gli amici e le personalità del mondo del calcio presenti al funerale del Capitano Franco Baresi

Milano e il Milan piangono il Capitano Franco Baresi. In corso il funerale nella Basilica di Sant'Ambrogio, in centro città. Tantissimi gli amici, gli ex compagni e i rivali di sempre che si sono presentati per partecipare all'ultimo saluto.

Tanta commozione per i grandi compagni: Paolo Maldini è arrivato accompagnato da Marco van Basten, Pietro Paolo Virdis e Mauro Tassotti. Presenti, molto commossi e con la fascia del Capitano in mano, anche Daniele Massaro e Dejan Savicevic. Tra gli altri ex compagni: Filippo e Giovanni Galli, Angelo Colombo, Roberto Mussi, Marco Simone, Donadoni, Albertini, Eranio, Ielpo, Stefano Nava, Costacurta e Capello. Tra i giocatori del Milan successivi alla sua epoca presenti Ambrosini, Dida, Seedorf e Montolivo.

Il Milan di oggi è rappresentato dal proprietario Gerry Cardinale, dal presidente Paolo Scaroni e dall'amministratore delegato Massimo Calvelli. Presenti anche Christian Pulisic e Santiago Gimenez, unici della prima squadra a Milano. Ci sono delegazioni del Milan Femminile e del settore giovanile, ci sono anche tantissimi dipendenti di Casa Milan.

Tra gli avversari storici impossibile non menzionare Beppe Bergomi, che leggerà anche la prima lettura. Presenti anche Marotta, Ricky Massara, Antognoni, Claudio Ranieri, Ulivieri, il ministro Abodi, il sindaco Sala.