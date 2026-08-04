Licari su Leao e Milan: "Viene da chiedersi se convenga davvero separarsi"
Il Milan e Rafael Leao si riavvicinano, clamorosamente. Sembrava tutto apparecchiato per l'addio del portoghese che avevo dichiarato di voler cambiare quest'estate ma il fatto che non arrivino offerte da Premier o Liga e l'interesse dalla Turchia non è molto considerato potrebbe cambiare e rimescolare tutte le carte in tavola. Fabio Licari, giornalista della Gazzetta dello Sport, si è interrogato oggi sulla rosea in merito al futuro di Rafael Leao.
LEAO-MILAN: CONVIENE DAVVERO SEPARARSI?
Il commento del collega Fabio Licari su tutta la situazione relativa al futuro di Rafael Leao con il Milan: "Leao non può essere svenduto e nessuno offre i cinquanta milioni che i rossoneri chiedono. Risultato: Leao è ancora qui, in tournée in Australia, con un nuovo allenatore portoghese come lui, e domani potrebbe giocare il derby all’altro capo del mondo con l’Inter. Viene allora da chiedersi se convenga davvero separarsi".
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