Primo Piano Cissé prova a convincere Amorim: il derby di Perth può diventare la sua vetrina

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Cresce la curiosità attorno ad Alphadjo Cissé dopo i primi incoraggianti minuti in maglia rossonera contro il Celtic

Dopo le buone sensazioni lasciate nell'amichevole contro il Celtic di settimana scorsa, Alphadjo Cissé avrà una nuova opportunità per mettersi in mostra nel derby di Perth contro l'Inter. Il giovane talento classe 2006 arrivato dal Catanzaro ha affrontato senza timori il primo test internazionale in maglia rossonera, mostrando personalità, qualità tecnica, voglia di incidere ma soprattutto di essersi messo alle spalle l'infortunio che ha compromesso la seconda parte della scorsa stagione. Ruben Amorim dovrebbe concedergli ancora spazio: pochi o tanti minuti, spetterà al ragazzo trasformarli in un altro messaggio convincente.

LA CONCORRENZA È FORTE, MA CISSÉ PUÒ RITAGLIARSI SPAZIO

Sulla trequarti il Milan dispone già di numerose alternative e conquistare un posto stabile non sarà assolutamente semplice. Cissé, però, può giocarsi le proprie carte senza avere l'obbligo di bruciare le tappe. La tournée serve proprio a questo, soprattutto per ragazzi come lui: misurarsi con avversari di livello, assimilare le richieste del nuovo allenatore e dimostrare di poter reggere ritmo e pressione della prima squadra.

In occasione del derby di mercoledì contro l'Inter Cissé dovrà cercare di confermare quanto di buono mostrato nei pochi minuti a disposizione a Glasgow, soprattutto nella capacità di ricevere tra le linee e creare superiorità con le proprie iniziative partendo largo. Un derby, seppur estivo, che può rappresentare una vetrina preziosa per il classe 2006.

DA SORPRESA DEL RITIRO A POSSIBILE RISORSA STAGIONALE

Amorim ha dimostrato in carriera di non avere paura nel responsabilizzare i giovane quando ne riconosce qualità e disponibilità al lavoro. Cissé non deve necessariamente diventare - almeno subito - titolare, ma convincere il tecnico portoghesere significherebbe già guadagnarsi un posto nelle rotazioni e diventare un'alternativa affidabile durante una stagione lunga come la prossima, nella quale il Milan sarà impegnato su più fronti, nazionali e non.

Il talento c'è, l'occasione anche. Dopo aver acceso la curiosità contro il Celtic, ora Cissé può compiere un altro passo. Perth non assegnerà punti, ma per il suo futuro portrebbe valere molto di più.