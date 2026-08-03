Primo Piano MN - Milan, Gila sta meglio ma nel derby non ci sarà. Cure e terapie per Pulisic e Gimenez a Milanello

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Proseguono gli allenamenti del Milan per preparare il derby di mercoledì contro l'Inter che si giocherà all'Optus Stadium di Perth. Chi non sarà a disposizione di Ruben Amorim per la prima stracittadina milanese in terra australiana è Mario Gila, che si è infortunato lo scorso 25 luglo nel primo test estivo del Diavolo a Glasgow contro il Celtic. Per fortuna gli esami a cui si è subito sottoposto hanno escluso lesioni e si è trattato solo di un risentimento muscolare al retto femorale destro.

MILAN, IL PUNTO SULL'INFERMERIA: GILA STA MEGLIO, MA NIENTE DERBY

Il giocatore, arrivato questa estate a titolo definitivo dalla Lazio per circa 30 milioni di euro, è partito comunque per l'Australia insieme al resto della squadra rossonera, ma finora ha svolto solo allenamenti individuali (anche oggi lavoro personalizzato per lui). Gila sta meglio, ma ovviamente non verrà rischiato nel derby dato che non ha ancora lavorato in gruppo e inoltre lo staff medico milanista intende prendersi tutto il tempo necessario per il rientro senza forzare ed evitare infortuni muscolare più gravi.

MILAN, IL PUNTO SULL'INFERMERIA: CURE A MILANELLO PER PULISIC E GIMENEZ

Chi invece non è presente in Australia sono Christian Pulisic e Santiago Gimenez, entrambi alla prese con i rispettivi infortuni rimediati durante il Mondiale: l'americano ha riportato una microfrattura al perone destro accompagnata da un edema osseo, mentre il messicano è alle prese con una distorsione alla caviglia. I due attaccanti stanno facendo cure e terapie a Milanello e una volta rientrato in Italia lo staff medico rossonero farà il punto per capire come precede il loro recupero e se ci sono chance di vederli in campo contro il Torino nella prima partita ufficiale della stagione (23 agosto).